“Elle est quand même assez incroyable" : la déclaration d'Alain Chabat à Adèle Exarchopoulos

Il incarne un père tendre et bouleversant. Dans "L’Amour ouf", le dernier film de Gilles Lellouche, Alain Chabat forme un duo touchant avec Adèle Exarchopoulos. Présenté en avant-première au Festival de Cannes, le film est devenu un véritable succès en salle et a raflé plusieurs nominations aux César 2025. Alain Chabat y a d’ailleurs remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle.

Alors qu’il prête actuellement sa voix à "Astérix et Obélix : Le Combat des chefs", la nouvelle série d’animation événement de Netflix, l’acteur s’est confié dans Hot Ones sur son expérience de tournage, revenant notamment sur sa collaboration avec Adèle Exarchopoulos dans "L'Amour ouf", qui incarne Jackie, sa fille à l’écran.

Avec Adèle Exarchopolous, "c'est magique"

“Je peux te dire que, quand tu joues avec Adèle, l’écoute, elle vient toute seule”, confie-t-il, entre deux bouchées pimentées, au micro de Kyan Khojandi.

“Elle est quand même assez incroyable cette meuf. Avant une scène, elle te parle de tout et de rien, super détendue. Elle t’explique pas comment elle va construire son personnage, ni dans quel état elle va se mettre. Et puis, d’un coup, elle balance un truc tellement fort, tellement vrai, que tu ne penses plus à rien. Tu es juste avec elle. C’est magique."

Entre admiration et autodérision, Alain Chabat confirme une chose : Adèle Exarchopoulos, elle aussi, a quelque chose de "ouf". "Franchement, ils sont faits en quoi ces gens pour atteindre des états aussi intenses ? Moi, je mets six mois à me préparer”, conclut-il.