"Astérix et Obélix – Le Combat des chefs" : bientôt la saison 2 sur Netflix ?

Le 30 avril dernier, une vague de nostalgie et de bonne humeur a déferlé sur Netflix avec la sortie de la mini-série animée "Astérix et Obélix – Le Combat des chefs". Cette adaptation moderne du célèbre album de Goscinny et Uderzo (datant de 1966) par Alain Chabat a conquis le cœur des abonnés, propulsant les aventures d'Astérix et Obélix au sommet du Top 10 des contenus les plus visionnés sur Netflix.

Fort de ce succès, une question brûle maintenant toutes les lèvres : peut-on espérer un retour de nos héros préférés dans une saison 2 ?

Si la fin du scénario du "Combat des chefs" laisse peu de place à une suite directe, Alain Chabat n'a pas dit son dernier mot. "Il y a beaucoup d’autres histoires possibles", a-t-il glissé en interview pour "Ouest-France" ouvrant la voie à de nouvelles adaptations des albums existants ou même à des récits originaux pour la plateforme.

Alain Chabat : "J'ai des idées d'histoires"

Mais l'enthousiasme ne s'arrête pas là ! Dans ce même entretien, l'acteur et réalisateur a révélé réfléchir sérieusement à un projet audacieux : terminer l'album inachevé "Astérix au cirque", que le regretté René Goscinny avait commencé à écrire en 1977, juste avant sa disparition.

Cet album d'"Astérix et Obélix" a été authentifié par la fille de l'auteur, Anne, qui aurait contacté Alain Chabat pour le finir. Et le réalisateur de "Mission Cléopâtre" semble sérieusement envisager de se lancer dans cette entreprise hors norme. "Pourquoi pas ? Comment dire, c’est au-delà de la responsabilité. C’est très intimidant, mais j’ai des idées d’histoires", a-t-il confié. Et d'ajouter : "Personne ne sait où René Goscinny voulait aller. Ce ne sont pas trois pages qui résument l’histoire mais vingt écrites sans rature, l’une après l’autre. Il n’y a que lui qui savait où il avait envie d’aller donc il y a plein de pistes possibles."