Ed Westwick, alias Chuck Bass dans « Gossip Girl », s’est marié

Une star de « Gossip Girl » invitée au mariage

Les deux amoureux se sont envolés pour l’Italie. « Nous voulions un lieu de mariage qui était non seulement naturellement beau, entouré par l'océan, les collines et les vignobles, mais aussi unique, et nous avons trouvé juste cela », a expliqué Amy Jackson à People. « Nous avons navigué le long de la côte de Ravello, Positano et Sorrento puis nous avons mouillés à Capri pour un bain alors que le soleil se couchait derrière les rochers des Faraglioni. »