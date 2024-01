Callum Turner est-il la prochaine star montante d'Hollywood ?

Austin Butler, George Clooney... un entourage fort

Mercredi 10 janvier, le comédien a foulé le tapis rouge de l'avant-première mondiale de « Masters of the Air » dans lequel il tient le rôle du Major John Egan, aux côtés d'Austin Butler (« Elvis ») et Barry Keoghan (« Saltburn »). Cette série de 9 épisodes de 55 minutes raconte l'histoire de la 8ème Air Force américaine, chargée de bombarder les armes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'an dernier, l'acteur était sous la direction de George Clooney pour son dernier film « The Boys in the Boat ». Les deux hommes ont notamment été aperçus complices, il y a quelques semaines, à Londres.