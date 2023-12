« Friends » : George Clooney fait des révélations concernant Matthew Perry

Il y décrit un « gamin génial », mais profondément malheureux : « J’ai connu Matt à l’âge de 16 ans. Nous jouions ensemble au paddle. Il a environ 10 ans de moins que moi. C’était un gamin génial, drôle, drôle, drôle. C’était un enfant et tout ce qu’il nous disait c’était : ‘Je veux juste jouer dans une sitcom, mec. Je veux juste jouer dans une sitcom et je serais l’homme le plus heureux du monde’ ».

L’acteur poursuit : « Et il a participé à l’une des meilleures séries de tous les temps. Il n’était pas heureux ». Pour Clooney, le tournage de « Friends » ne lui a apporté « ni joie, ni bonheur, ni paix ».

Le comédien conclut son intervention en évoquant les problèmes d’addiction de son regretté camarade, et ajoute que la célébrité et le succès ne suffisent pas à apporter le bonheur à quelqu’un qui n’est pas en paix avec soi-même : « Et cela vous dit aussi que le succès, l’argent et toutes ces choses ne vous apportent pas automatiquement le bonheur. Il faut être heureux avec soi-même et avec sa vie ».

Des déclarations poignantes qui dénotent des autres messages délivrés par les proches de feu l’interprète de Chandler Bing, qui avait déjà évoqué un mal-être dans ses mémoires intitulées : « Amis, amours et cette chose terrible » qui revenaient en détail sur son addiction à la drogue.