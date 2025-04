5 films à voir si vous avez aimé "À contre-sens"

Le pitch ? Tessa Young est une fille de bonne famille, appliquée et studieuse, qui rencontre Hardin Scott, un bad boy mystérieux. Son attitude désinvolte et rebelle pousse la jeune femme à se questionner sur sa vie et sa relation avec son copain. Tout comme dans "A Contre-sens", beaucoup d’action est à prévoir !

4. "Meilleurs ennemis"

"Résolue à réussir sur le plan professionnel sans se compromettre, Lucy se lance dans un jeu impitoyable de surenchère contre Joshua. Leur rivalité est toutefois compliquée par son attirance croissante pour lui", peut-on lire dans le synopsis du film "Meilleurs ennemis" avec Lucy Hale et Austin Stowell. Un "enemies to lovers" comme on les aime !