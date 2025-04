Sabrina Ouazani : ce qu’on ne voit jamais derrière les caméras – Le podcast La Routine

Actrice depuis ses 13 ans, révélée par "L’Esquive", Sabrina Ouazani n’a jamais arrêté de tourner. Mais à côté des tournages et des tapis rouges, il y a une routine bien à elle : des messages à sa mère matin et soir, du sport pour canaliser son énergie et des dimanches en famille à La Courneuve.

Dans cet épisode, elle revient aussi sur son nouveau rôle dans le film "Des jours meilleurs", en salle le 23 avril. Un long métrage fort sur l’alcoolisme féminin, sujet encore largement tabou. L'actrice raconte la manière dont elle s’est préparée, ses immersions en centre d’addictologie, les rencontres et le besoin urgent de parler de ce que l’on cache.

Sabrina Ouazani partage sans filtre ses souvenirs, ses coups de mou, ses méthodes pour apprendre un texte en dernière minute (oui, en chantant), et sa mauvaise habitude dont elle n’arrive pas à se débarrasser : arriver en retard. Toujours. Mais toujours avec le sourire.