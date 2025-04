"Alibi.com 2" : une suite possible pour la bande de Philippe Lacheau ?

Suite au succès du premier "Alibi.com" (2017), la bande à Fifi a très vite rempilé pour un second film. Résultat ? "Alibi.com 2" a été l’un des plus gros cartons de l’année 2023 séduisant plus de 4,2 millions de spectateurs dans les salles obscures françaises. Dans cette suite, Greg (Philippe Lacheau) s'apprête à épouser Flo (Élodie Fontan). Il doit la présenter à sa famille, mais le héros a honte de son père escroc et de sa mère ex-actrice de films de charme. Il fait donc appel à ses anciens complices pour un ultime alibi avec des faux parents plus présentables...