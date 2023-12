Angelina Jolie : une briseuse de couple ?

À l’été 2005, le film le plus attendu de l’année sort sur tous les écrans du monde : Mr and Mrs Smith. Un blockbuster d'espionnage mêlant action et comédie, dans lequel Brad Pitt et Angelina Jolie incarnent un couple en apparence banal alors qu’ils sont tous les deux… des tueurs à gages. Au-delà du synopsis, ce qui intéresse surtout le public, c’est la naissance du duo le plus glamour d’Hollywood : Brangelina, contraction de Brad et d’Angelina.

En ce mois de juillet 2005, leur alchimie évidente sur les tapis rouges fait couler beaucoup d’encre…mais ce n’est pas tout ! Les tabloïds se concentrent aussi sur le fait que quelques mois plus tôt, Brad Pitt était marié à Jennifer Aniston, la star de la série Friends…

"Mr & Mrs Smith" : le film de la rupture ?

Action ! Retour en janvier 2004. Au cœur de Los Angeles, le premier clap de "Mr and Mrs Smith" résonne enfin !

Brad Pitt vient de fêter ses 40 ans. Il est en couple avec Jennifer depuis 6 ans, sa femme depuis 4 ans. Ils envisagent même de fonder une famille.

Du côté de Angelina Jolie, c’est plus compliqué. À 28 ans, elle s’est mariée deux fois et a divorcé deux fois. En 2002, elle adopte, seule, Maddox, un petit garçon cambodgien.

Pendant le tournage, la complicité entre les deux acteurs se renforce jour après jour. De quoi attirer des dizaines de photographes qui font le pied de grue jour et nuit devant les studios. Comme une traînée de poudre, la rumeur d’un rapprochement entre les deux stars se répand dans le Tout-Hollywood.

Après une pause de quelques semaines, le tournage reprend sur la côte Amalfitaine en septembre 2004 et là, tout s'accélère entre les deux acteurs… Quand le plateau se vide enfin le 31 octobre 2004, le destin du futur « Brangelina » est déjà scellé. S’entame alors pendant plusieurs semaines une sorte de ménage à trois insoutenable qui empoisonne la vie de Jennifer.

Le 7 janvier 2005, un an après le début du tournage, Brad Pitt et Jennifer Aniston annoncent leur séparation par le biais d’un communiqué officiel. Mais que s’est-il réellement passé durant l’année 2004 pour que le couple Pitt-Aniston prenne autant l’eau ? Quel a été le rôle de Maddox, le fils adoptif d’Angelina dans cette rupture ? Comment le couple Pitt-Jolie a-t-il évolué après la sortie du blockbuster ? Pour en savoir plus, écoutez le dernier épisode de Gossip Love !