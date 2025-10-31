Star Academy : quel élève va chanter avec Kendji aux NRJ Music Awards ?

Les 16 candidats restants ne sont pas au bout de leurs surprises. Cette année, le télécrochet a vu les choses en grand et a décidé de propulser l'un des élèves sur la scène de l'évènement musical incontournable de l'année.
Ce soir, un jeune artiste en devenir va performer aux côtés de l'interprète de "Andalouse" devant des dizaines de stars françaises et internationales !
"Je vais faire un malaise vagal"
Pour un duo sur le titre italien "Vivo per lei", Kendji a enfin révélé le nom de sa partenaire après mûre réflexion.
L'honneur revient à Ambre, l'une des favorites de cette nouvelle saison. Nul doute que la cadette de la promotion 2025 saura captiver l'audience des NRJ Music Awards 2025.
Rendez-vous, ce vendredi 31 octobre, à partir de 21h10 sur NRJ et TF1 pour suivre la cérémonie en direct de Cannes !