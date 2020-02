Notre top des meilleurs jeux de tower defense sur mobile et tablette

Steampunk Tower

Disponible pour iOS et Android en téléchargement gratuit, Steampunk Tower revisite les codes du genre avec une vue frontale. Le jeu propose une seule tour composée de plusieurs unités de défense, obligeant à repenser sa stratégie. Une approche et un style rétrofuturiste pour le moins originaux.

Clash Royale

Intégrant un mode multijoueur en temps réel, Clash Royale apporte une dimension communautaire au genre. L’utilisation de cartes permet de se défendre ou de lancer des attaques contre ses adversaires. Au sein de 13 arènes, il est possible de mener des ligues, des tournois et des défis. Un titre gratuit pour plateformes Android et iOS.

Kingdom Rush

Entre époque médiévale et fantasy, Kingdom Rush propose un arsenal de défense exhaustif (tours et améliorations) pour contrer les attaques ennemies. Il est possible de moduler le niveau de la difficulté et de choisir une classe de héros. Accessible gratuitement en téléchargement pour Android et iOS.

Jelly Defense

Dans un univers d’une grande originalité, Jelly Defense constitue un excellent point de départ pour s’initier au tower defense. Le gameplay est simple à maîtriser et le challenge modéré. De plus, le style graphique et les créatures rappellent le très singulier Pikmin. Un titre payant pour iOS et Android.

Sentinel 3: Homeworld

Dans un contexte de science-fiction, Sentinel 3: Homeworld propose deux types d’approches. La première est de privilégier le tower defense en érigeant ses propres installations. La seconde est de se tourner vers le hack’n slash, à la manière de Diablo . L’aspect stratégique diffère donc en fonction de votre choix. Ce jeu payant est disponible sur Android et iOS.

Dead Island Survivors

En attendant la sortie du second opus, Dead Island Survivors décline la saga de zombies sous forme de tower defense. Le titre de Deep Silver mêle habilement stratégie de défense, construction d’une base, et combats rapprochés pour dégrossir les vagues ennemies. Un système de cartes à collectionner permet d’améliorer ses équipements. Un jeu téléchargeable gratuitement sur iOS et Android.

Fieldrunners 2

Avec une campagne solo qui offre une durée de vie approximative de 20 heures, Fieldrunners 2 s’avance comme le digne successeur du premier volet. Le contenu propose notamment des défis contre-la-montre et des puzzles. La variété des objectifs et la possibilité de réaliser des frappes aériennes sont également de la partie. Ce jeu Android et iOS est payant.

Wild Sky TD

Mêlant card-game, tower defense et jeu de stratégie classique, Wild Sky TD propose une aventure échelonnée sur près de 100 niveaux. Classes de héros, modèles de tours, sorts magiques… L’arsenal pour défendre ses positions reste varié et offre un excellent potentiel de rejouabilité. Ce titre est gratuit pour les supports fonctionnant sous Android et iOS.