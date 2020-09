Conclusion :

Avec NBA 2K21, 2K Sports et Visual Concepts nous livrent un jeu de basket solide au contenu imposant. Si les habitués de la franchise pourront regretter un manque certain d’innovations, difficile de critiquer un jeu qui propose un tel niveau qualité, que ce soit en termes de gameplay ou de graphismes. Toujours aussi beau que son prédécesseur, il faut tout de même avouer que cet épisode ne franchi pas un nouveau cap sur PS4 et Xbox One. Heureusement, les versions PS5 et Xbox Series X, qui arrivent en novembre, devraient débarquer avec des graphismes derniers cris et des modes de jeu inédits. Concernant le gameplay, NBA 2K21 offre des sensations encore inégalées par la concurrence, et ce, malgré un système de shoot (commandes Pro) vivement critiqué à sa sortie. À ce sujet, les développeurs ont vite corrigé le tir, preuve que le studio est à l’écoute de sa communauté.

Finalement, NBA 2K21 sur PS4 et Xbox One s’apparente plus à une mise en bouche de qualité, avant de pouvoir découvrir tout le potentiel du titre sur PS5 et Xbox Series X et S. Si vous ne souhaitez vraiment pas attendre la sortie des nouvelles consoles pour découvrir cet opus, on vous conseille de privilégier l’édition Mamba Forever de NBA 2K21 (99,99 euros) qui inclut une mise à niveau vers la version "next-gen" (qui sera vendue au prix de 74,99euros).