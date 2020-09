PS5 : le prix et la date de sortie de la console enfin dévoilés !

Alors que l'on a pu découvrir la date de sortie et le prix des Xbox Series X et S la semaine passée, c'est maintenant au tour de Sony de dévoiler les dernières informations autour sa prochaine console, la PS5. Ainsi, comme annoncé par le constructeur japonais, la Playstation 5 et la Playstation 5 All Digital (sans lecteur de disque) seront disponibles dès le 19 novembre 2020 en Europe, soit 9 jours après les consoles de Microsoft.

Côté prix, la firme nippone a décidé de proposer deux tarifs aux joueurs. La PS5 All Digital, qui requiert de télécharger les jeux via le PS Store, sera vendue au prix de 399 euros, tandis que la PS5 classique sera vendue au prix de 499 euros. En revanche, à l'inverse de la Xbox Series S qui sera moins puissante que la Xbox Series X, les deux PS5 disposeront des mêmes capacités techniques. Ainsi, les jeux tourneront de la même manière sur les deux consoles.

À son lancement, la PS5 sera accompagnée par plusieurs jeux exclusifs, tels que Spider-Man: Miles Morales ou encore Astro's Playroom. Les joueurs pourront également profiter de nombreux titres d'éditeurs tiers, à l'image de Call of Duty Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla et FIFA 21.