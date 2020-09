NBA 2K21 fête son lancement en vidéo

Toujours plus beau, toujours plus fort

Disponible dès aujourd'hui sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google Stadia, NBA 2K21 débarque avec tout un tas de nouveautés qui devraient faire plaisir aux fans de la franchise. Encore plus beau que le précédent épisode, le jeu profite de nombreuses améliorations de gameplay, à l'image du nouveau système de commandes Pro qui permet de gérer plus facilement les dribbles de son joueur.

En sus, les amateurs du mode MaCarrière peuvent découvrir un tout nouveau scénario dans lequel on suit l'évolution d'un joueur depuis le lycée jusqu'aux grandes équipes de NBA, en passant par le championnat universitaire (NCAA). Les basketteurs de rue pourront quant à eux arpenter un nouveau Quartier, situé près du bord de mer, afin de participer à des événements spéciaux et affronter d'autres joueurs en ligne lors de matchs en 1v1, 3v3 et 5v5.