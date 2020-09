La Xbox Series X sera disponible dès le 10 novembre au prix de 499,99 euros

Xbox All Access : un pack console + Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99 euros par mois



Au passage, Microsoft a profité de ces deux annonces pour nous en apprendre plus au sujet du Xbox All Access. Pour faire simple, il s'agit d'un abonnement mensuel qui permettra aux joueurs d'acéquerir rapidement l'une des deux consoles Xbox Series, sans pour autant devoir la payer plein pot le jour de sa sortie. Ainsi, pour 24,99 euros par mois (pendant deux ans), les joueurs pourront obtenir la Xbox Series S, ainsi que 2 ans d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (Xbox Live + Game Pass + xCloud). Pour la Xbox Series X, il faudra débourser 34,99 euros par mois. Si cette opération vous intéresse, sachez qu'il sera possible d'en profiter à la FNAC.



Pour couronner le tout, Microsoft a également profité de ces annonces pour confirmer l'arrivée prochaine du catalogue EA Play au sein du Xbox Game Pass. Grâce à cela, les abonnés vont pouvoir découvrir une grande partie du catalogue d'Electronic Arts sans débourser un euro supplémentaire. De nombreux jeux plus ou moins récents comme Titanfall 2 ou encore FIFA 20 seront proposé via le EA Play, et il sera même possible d'essayer pendant 10 heures les nouvelles sorties de l'éditeur !