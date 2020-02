Gigi Hadid confirme sa relation avec Zayn Malik pour la Saint Valentin

Gigi Hadid et Zayn Malik officialisent leur relation !

Toujours sur son compte Instagram, Gigi Hadid a alors posté une photo de son cher et tendre. «Salut Valentin ! Z à la ferme. Décembre 2019». Dessus, l’ancien membre des One Direction pose fièrement. Dans les commentaires, les réactions des fans s’enchaînent. Certains sont extrêmement heureux d’apprendre qu’ils filent le parfait amour.

D’autres veulent absolument voir des photos du couple à nouveau réuni. Pour l’instant, Gigi Hadid et Zayn Malik limitent les apparitions en public. Les deux personnalités veulent préserver leur nouvelle union, et souhaitent rester à l’écart des regards indiscrets.