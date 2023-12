Will Smith dans « Je suis une Légende » : bientôt la suite ?

Will Smith de retour également avec "Bad Boys 4"

En attendant plus d’informations concernant le retour du mythique « Je suis une Légende », Will Smith prépare son retour avec « Bad Boys 4 » aux côtés de Martin Lawrence. Les super flics de Miami reviennent, pour notre plus grand plaisir, dans les salles obscures le 12 juin 2024. Le tournage est déjà achevé et poursuit son chemin en post-production.

Après la polémique de la gifle des Oscars en 2022 l’arrêt du projet était à craindre, mais selon Tom Rotham, la controverse n’aurait pas empêché cette suite. « Ce qui s'est passé avec Will Smith est très malheureux, mais je m'abstiendrai de tout commentaire. Tout ce que je peux dire, c'est que je le connais depuis des années et je sais que c'est quelqu'un de bien. », a-t-il notamment déclaré au micro de Deadline avant d’ajouter, « Je pense que ses excuses sont sincères, et je crois au pardon et à la rédemption ».

Un retour dans les bonnes grâces qui présage une année 2024 chargée pour l’acteur de 55 ans.