Billie Eilish réagit à son coming out

Billie Eilish révèle son homosexualité au public. Ce samedi 2 décembre, la chanteuse a confirmé avoir admis être attirée par les femmes, lors de son interview pour la couverture « Power Of Women » de "Variety", le 13 novembre dernier. Et même si ça n’était pas son intention, son coming out a rapidement fait grand bruit. «Je me suis dit : "N'était-ce pas évident ?" Je n'avais pas réalisé que les gens ne savaient pas. Je n'y crois pas vraiment. Je me dis : "Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement exister ?" C'est ce que je suis depuis longtemps, c'est juste que je n'en avais jamais parlé. Oups ! », a-t-elle déclaré lors de la soirée "Hitmakers" organisée par "Variety". Une information qui a créé la surprise puisqu’elle a fréquenté plusieurs hommes et était en couple avec le chanteur Jesse Rutherford jusqu’en mai dernier.

La chanteuse de 21 ans a poursuivi en ajoutant : « Mais j'ai vu l'article et je me suis dit : "Oh, je crois que j'ai fait mon coming out aujourd'hui". OK, c'est cool. C'est excitant pour moi parce que je pense que les gens ne savaient pas, mais c'est cool qu'ils le sachent. Je suis pour les filles ».