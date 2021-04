Vitaa, Camélia Jordana et Amel Bent: une reprise de Diam’s et bientôt un album en commun!

Découvrez les paroles du hit «Marine» de Diam’s repris par Vitaa, Amel Bent et Camélia Jordana :

Marine, tu sais ce soir ça va mal

J'ai trop d'choses sur le cœur donc il faudrait que l'on parle

Marine, si j'm'adresse à toi ce soir

C'est qu't'y es pour quelque chose, t'as tout fait pour qu'ça foire

Marine, dans l'pays de Marianne



Y a l'amour, y a la guerre mais y a aussi le mariage

Marine, pourquoi tu perpétues les traditions ?

Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition

Ma haine est immense en ce soir de décembre

Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles

Tu sais, moi j'suis comme toi, j'veux qu'on m'écoute

Et tout comme toi, j'aimerais qu'les jeunes se serrent les coudes

Marine, t'as un prénom si tendre

Un vrai prénom d'ange, dis-moi c'qui te prend

Marine, on ne sera jamais amies

Parce que ma mère est française et qu'je ne suis pas née ici

Marine, regarde-nous, on est beau

On vient des quatre coins du monde mais pour toi on est trop



Ma haine est immense quand je pense à ton père

Il prône la guerre quand nous voulons la paix



[Refrain]

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde



Marine, tu es victime des pensées d'ton géniteur

Génération 80, on a retrouvé notre Führer

Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi

D'installer un climat paisible dans nos vies

Mais Marine, t'es forcément intelligente

T'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence ?

Marine, t'es mon aînée et pourtant je n'te respecte pas

Il m'a fallu faire ce choix

Marine, tu pouvais briser la chaîne

Prendre la parole et nous rendre nos rêves

Marine, t'as fait la même connerie que lui

Penser que le blanc n'se mélange pas à autrui

Marine, on ne sera jamais amies

Parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali



Marine, plus j'te déteste et mieux je vais

Et plus je proteste et moins nous payons les frais



[Refrain]

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde



Marine, tu crois vraiment qu't'es dans l'vrai ?

Qu't'as su saisir ta chance et qu'ton avenir est tracé ?

Marine, j'suis pas de ceux qui prônent la haine

Plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête

T'as fait couler ce navire Marine

J'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur

Marine, pourquoi es-tu si pâle ?

Viens faire un tour chez nous, c'est coloré et c'est jovial

J'aimerais tellement que tu m'entendes

J'veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre

Marine, tu t'appelles Le Pen

N'oublie jamais qu't'es l'problème d'une jeunesse qui saigne

Viens, viens, allons éteindre la flamme

Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable



Marine, j'ai peur que dans quelques temps t'y arrives

Et que nous devions tous foutre le camp



[Refrain]

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde J'emmerde qui ?

Moi j'emmerde, j'emmerde