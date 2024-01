Vianney : les adorables images de son fils Edgar, prêt pour « The Voice » !

En effet, le carrousel partagé par le chanteur démarre avec une vidéo de son petit Edgar jouant avec un micro pour enfant aux couleurs de « The Voice », l’émission de son papa. La série de clichés se termine aussi avec le garçon, cette fois-ci, guitare à la main.

Du haut de ses deux ans, Edgar semble déjà avoir la carrure pour monter sur scène et prendre la relève de son père. Et pour les internautes, il n'y a rien de plus adorable qu’un père et son fils partageant une passion commune. « Trop chou un futur candidat qui va succéder à son papa », « Déjà une guitare et un micro à la main… la relève est assurée. Ce ne serait pas l’enfant de 2 artistes/ musiciens ? », peut-on notamment lire en commentaire.

Une charmante parenthèse privilégiée de la part du chanteur qui a choisi de mettre en pause ses tournées pour se focaliser sur sa vie de famille. « Je pourrais dire à mon fils que je n'ai pas sacrifié nos moments ensemble au profit d'une carrière ou de mes chansons. […] J'ai décidé de faire un enfant pour le voir grandir. Et la tournée, ça rend la chose pas trop compatible. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible », avait-il d’ailleurs expliqué sur Europe 1. Et qui sait, peut-être qu’un jour Vianney sortira un titre en collaboration avec son fils.