« The Voice » : après son abandon, Adnaé partage une heureuse nouvelle

Adnaé annonce la bonne nouvelle

C’était un secret bien gardé. Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, Adnaé avait confié être déjà enceinte lors des auditions à l’aveugle. Une situation qui au fur et à mesure de ses qualifications a conduit cette ingénieure navale de métier à prendre la décision qui s’imposait. « J’ai décidé de renoncer à la finale, car je ne peux pas faire autrement. J’attends un enfant et je vis au Mozambique. Comme la date d’accouchement est très proche de la finale, ce n’est pas possible de faire le voyage en toute sécurité et en étant sereine », avait-elle détaillé à la suite de son départ.

Ce mardi 22 mai, la jeune femme de 32 ans a partagé la grande nouvelle. Allongée dans une blouse bleue ciel sur un lit d’hôpital, Adnaé a partagé une première photo légendée : « Hello j’ai un autre truc à vous dire ». Puis, dans la story suivante, les fans ont pu découvrir le visage de son petit garçon emmitouflé dans sa gigoteuse bleue. Non sans humour, l’ex-candidate a écrit : « Finaliste The Voice 13, 22 mai 2024 ». Une jolie façon d’annoncer au monde l’arrivée de son enfant, trois jours avant la grande finale de « The Voice ». Ce samedi, elle sera remplacée par Iris, qui défendra les couleurs de Bigflo et Oli.