Tokio Hotel : que devient le chanteur Bill Kaulitz ?

Retour sur le groupe rock emblématique des années 2000. Avec son premier album « Schrei », sorti en 2005, Tokio Hotel devient un véritable phénomène. Le succès est immédiat. Le chanteur Bill Kaulitz, son frère jumeau Tom, Georg Listing et Gustav Schaffer enflamment les quatre coins du monde. De là, s'en suit un second album « Zimmer 483 » (2007) qui ne fait que renforcer l'hystérie de son public. Au collège, les cours d'allemand deviennent branchés et les fans adoptent un look qui devient très vite populaire, celui des « émo » (« hardcore emotionnel »). Pantalon skinny, motif damier et trait d’eye-liner épais, Bill Kaulitz, le leader des Tokio Hotel, influence littéralement le style de toute une génération.

Avec ses cheveux noirs électrique, son visage est partout. Et malgré les critiques, la rockstar déchaine les foules. Seulement voilà, le groupe Tokio Hotel disparait peu à peu des radars français, laissant derrière lui un souvenir indélébile.