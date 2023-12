Måneskin célèbre la fin de sa tournée « Rush ! »

« Nous voulons juste vous remercier TOUS du fond du cœur pour cette folle balade et cette expérience, la plus épanouissante et mémorable », déclare le groupe originaire de Rome à ses fans sur Instagram, avant d'ajouter : « de l'Europe, en passant par les États, le Canada, le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Australie, Singapour, le Japon, l'Irlande et nous vous aimons pour toujours ! ».



D'ici là, il faudra compter les jours pour revoir le groupe italien sur scène. Måneskin sera cet été à Paris à l'occasion du festival de musique, Rock en Seine.