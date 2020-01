Therapie TAXI : «Cadavre Exquis est l’album de la maturité»

Déjà deux ans que Therapie Taxi s’est fait connaitre grâce au morceau «Hit Sale» ! Le groupe est revenu plus fort que jamais avec un deuxième album, «Cadavre Exquis», en décembre dernier. Adélaïde, Raphael et Renaud ont fait la surprise d'être accompagnés de deux nouveaux membres. Les musiciens qui les ont suivis toute l’année sur scène, Vincent et Ilan, font, en effet, désormais officiellement partie de la formation.

«Le groupe s’est agrandi. Ilan et Vincent ne sont pas là parce qu’ils sont en train de travailler au studio. Mais effectivement maintenant Therapie Taxi nous sommes cinq.», explique Raphael au micro d’NRJ.

Qui dit évolution du groupe dit évolution de sa musique, même si les trois amis n’ont toujours pas de limites dans leurs textes: «L’ironie est toujours un peu là, je pense, parce que nous on est comme ça de toute façon. Mais il y a quand même plus de sérieux. Et on a quand même un peu varié les thèmes des textes.», raconte Adelaïde.