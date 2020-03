The Weeknd réalise un mini film pour «After Hours»

The Weeknd continue de surprendre ses fans. Depuis plusieurs semaines, l’artiste dévoile peu à peu l’univers de son prochain album «After Hours». Disponible le 20 mars, l’opus comporte déjà trois singles, «Blinding Lights», «Heartless» et le titre éponyme du nouveau projet. Dans ses trois clips, The Weeknd montre son côté sombre à travers des images marquantes.

Dans ses clips, il apparait le visage ensanglanté et sous l’emprise de substances illicites. Errant dans les rues, The Weeknd sombre peu à peu dans la folie. À quelques jours de la sortie de son album, l’artiste partage un mini-film montrant comment tout a commencé…