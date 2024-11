The Weeknd : le clip de "São Paulo" avec Anitta terrifie ses fans

Dans les commentaires de la vidéo YouTube, les internautes ne cachent pas leur stupéfaction. "Mes yeux sont terrifiés mais mes oreilles sont hypnotisées", écrit l'une d'eux. "Je m'attendais à ce que cette vidéo ait des vibes d'Halloween, au lieu de ça, on a eu droit à un cauchemar", s'horrifie un autre. Pour autant, cette vidéo visionnée plus de 1,5 million de fois en dix heures a conquis certains de ses spectateurs : "J'ai vraiment aimé ce clip, il ressemble à un film d'horreur à petit budget des années 2000 où le 'body horror' était prédominant", se réjouit un utilisateur.

"São Paulo" est le quatrième extrait du prochain album "Hurry Up Tomorrow" de The Weeknd, après "Open Hearts", "Dancing in the Flames" et "Timeless". Cet opus, dont la date de sortie n'a pas encore été révélée, marquera la fin d'une trilogie commencée avec "After Hours" (2020) et poursuivie avec "Dawn FM" (2022). Ce sixième album studio sera le dernier sous son pseudonyme "The Weeknd".