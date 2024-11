The Weeknd délivre une chanson inédite sur scène à Sydney

Il semblerait que The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, ait pris goût à dévoiler ses exclusivités sur scène. Le mois dernier, il avait présenté "Timeless" lors du concert One-Night-Only à São Paulo, au Brésil. Un morceau en collaboration avec le rappeur américain Playboi Carti qui s'était particulièrement illustré grâce à ses variations de voix. Produit notamment par Pharrell Williams et Mike Dean, ce tube a d'ailleurs permis à The Weeknd de battre le record du nombre d’auditeurs mensuels sur Spotify, avec plus de 120,2 millions ce mois-ci.

Son nouvel album bientôt disponible ?

"Open Hearts" est le troisième extrait du prochain album "Hurry Up Tomorrow" de The Weeknd, après "Dancing in the Flames" et "Timeless". Un opus qui marquera la fin d'une trilogie commencée avec "After Hours" (2020) et poursuivie avec "Dawn FM" (2022). L'artiste avait annoncé que ce sixième album studio serait le dernier sous son pseudonyme "The Weeknd". Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été divulguée.