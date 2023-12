Taylor Swift : le « Eras Tour » débarque sur petit écran avec des bonus

« Eh bien, en gros, j'ai un anniversaire qui approche », a commenté Taylor Swift sur son compte Instagram, «et je pensais qu'une façon amusante de célébrer l'année que nous avons passée ensemble serait de rendre disponible le film de concert 'The Eras Tour' pour le regarder chez vous !».

Trois petits cadeaux pour les Swifties

Mais ce n’est pas tout, ce film-concert d’une durée de 2 heures et 45 minutes sera prolongé en streaming. Il comprendra trois morceaux supplémentaires non inclus lors de la sortie du « Eras Tour » au cinéma.

« Très heureuse de pouvoir vous annoncer que la version longue du film incluant 'Wildest Dreams', 'The Archer' et 'Long Live' sera disponible à la location sur demande aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays qui seront annoncés bientôt à partir de… vous l'aurez deviné, le 13 décembre », a ajouté Taylor Swift. Pour le moment, le tarif de cette location n’a pas encore été dévoilé.

Il faudra donc patienter un peu avant de savoir sur quelle plateforme de streaming le film sera proposé en location en France.