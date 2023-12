C'est un duo auquel on ne s'attendait pas. Rosalía et Björk s'engagent contre la maltraitance animale. À travers leur single « Oral », elles dénoncent « les graves conséquences environnementales et écologiques de l’élevage du saumon de mer en enclos en Islande ». Alors que l'artiste éclectique islandaise a imaginé ce titre il y a 20 ans, on la découvre aux côtés de la star espagnole dans une atmosphère aseptisée et futuriste. En effet, dans leur clip, leurs visages semblent avoir été réalisés par une intelligence artificielle et mêlent leurs deux univers pour n'en former qu'un. D'un côté, on reconnait l'esthétisme de Rosalía grâce aux coiffures plaquées, les sabres qui rappellent l'univers japonais de son album « Motomami » ou encore sa mise en beauté. Et de l'autre, l'univers musical de la singulière Björk.