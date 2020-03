Harry Styles revient sur la chanson qu’il a inspirée à Taylor Swift

Harry Styles se dit «flatté»

Après leur rupture, Taylor Swift a décidé d’exprimer ses sentiments d’une autre manière. La chanteuse a fait couler de l’encre en écrivant deux morceaux sur son ancien petit-ami. Disponibles dans son quatrième album «1989», Taytay s’adresserait à l’ancien membre des One Direction dans «Style» et «Out of the Woods».

Dans le The Howard Stern Show, Harry Styles est revenu sur ces titres inédits inspirés par lui-même. «Je trouve ça assez flattant. Même si la chanson ne l’est pas réellement. Tu passes quand même du temps dessus, et Taylor est une excellente compositrice. Donc, ses chansons sont bonnes». L’artiste anglais aurait lui aussi écrit un titre sur la chanteuse, «Two Ghosts». Selon les fans, l’interprète de « Falling » répondrait directement à Taytay grâce aux paroles du titre.