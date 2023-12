Aya Nakamura rêve de faire du cinéma

Elle fait partie des "Hommes de l’Année 2023", Aya Nakamura est officiellement l’une des figures les plus emblématiques de ces derniers mois. À 28 ans, la superstar française fait le point sur sa vie et sa carrière dans une interview pour « GQ », parue en cette fin du mois de novembre 2023.

La chanteuse est revenue sur ses inspirations et ses ambitions. Elle révèle avoir commencé à gratter ses premiers textes à l'âge de 16 ans. « J’avais une espèce de journal intime, où je défoulais un peu mes émotions. », a-t-elle confié à Rokhaya Diallo, « J’écrivais seulement, sans forcément qu’il y ait de sens dans les phrases. Je les faisais lire à mon entourage. Et petit à petit, je me suis dit que je pouvais écrire une chanson, et voir ce que ça donnerait ». La recette se révélera payante puisque des hits tels que « Tombée love d’un voyou », « Djadja » ou encore « Daddy » la propulsent, quelques années plus tard, au top des charts et lui offrent une place sur la scène internationale.

Avec son franc-parler et sa personnalité audacieuse, Aya Nakamura est une femme puissante qui est parvenue à s’imposer dans un milieu d’hommes. « Je m’en suis rendu compte parce que tout le monde m’alertait et me souhaitait bon courage. Alors que je kiffais ! Il est vrai que j’ai grandi dans un endroit où il y avait beaucoup de garçons. », se remémore-t-elle. « J’ai grandi avec les mêmes codes, donc je les connais bien. J’ai des frères et des amis garçons. Et le fait d’avoir été tôt dans la musique m’a conduite à travailler avec une majorité de mecs : le beatmaker, c’est un mec, l’ingé, c’est un mec. C’est un milieu de mecs et ça ne me pose pas de problème. », ajoute l'artiste.