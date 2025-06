Taylor Swift reprend le pouvoir sur sa musique : la star rachète ses six premiers albums

Entre 2021 et 2023, elle sort "Fearless", "Red", "Speak Now" et "1989" dans de nouvelles versions, accompagnées de titres inédits. Ces albums rencontrent un immense succès et renforcent son lien avec ses fans.

En 2020, Scooter Braun revend les masters - les enregistrements originaux - à Shamrock Capital. Suite à une longue bataille juridique, ce n’est donc qu’en mai 2025 qu’elle parvient enfin à racheter ses enregistrements.

"Tout ce que j'ai toujours voulu était d'avoir l'opportunité de travailler assez pour un jour être en mesure de racheter les droits de ma musique et ce, sans contrainte, sans partenariat, en toute autonomie", a commenté la superstar américaine sur son site.

Et maintenant ?

Deux albums n’ont pas encore eu droit à leur "Taylor’s Version" : "Taylor Swift" (déjà remastérisé) et "Reputation", qu’elle considère toujours pertinent tel quel. Mais la star américaine n’exclut pas d’en sortir les "Vault Tracks", ces morceaux jamais dévoilés à l’époque. Cette fois, dit-elle, ce serait simplement “une célébration”.