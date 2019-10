"Ave Cesaria" : l'hommage de Stromae à Cesaria Evora

Le hit de l'été

"Ave Cesaria", c'est une chanson parfaite pour l'été. Une musique entêtante, rythmée, sur laquelle on a tout de suite envie de danser et de faire la fête. En plus, elle est signée Stromae. Mais "Ave Cesaria", ce n'est pas seulement le hit de l'été 2014, c'est avant tout un hommage à une grande dame: Cesaria Evora. Décédée en 2011, la diva cap-verdienne avait popularisé la musique dans son archipel. Elle s'était retirée de la scène quelques mois auparavant.

Un clip émouvant

Pour mettre en lumière les paroles, Stromae n'a pas lésiné sur le clip vidéo qui l'accompagne. La scène principale se déroule dans l'intimité d'une fête familiale, où les figurants sont mis à l'honneur et où le côté amateur est mis en avant. C'est en effet à l'aide d'un caméscope que les différents plans sont dévoilés aux spectateurs. Les petits comme les grands se montrent complices, et tous dévoilent leur amour pour la danse. Si le titre "Ave Cesaria" passe en boucle sur les chaînes musicales, il ne passe pas non plus inaperçu sur les stations de radio. Le cinquième extrait de "Racine carrée" est un carton.