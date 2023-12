Squeezie annonce un documentaire sur son parcours : « Merci internet »

Depuis une décennie, Squeezie monopolise la Toile. Peu à peu, le vidéaste s'est positionné comme LE premier youtubeur français le plus suivi de la plateforme. Avec ses 18,7 millions d'abonnés sur Youtube et ses 8 millions de followers sur Instagram, il vient de dévoiler les premières images inédites de son documentaire « Merci internet ». « Ça fait 10 ans que mon meilleur pote Théodore Bonnet réalise mes vidéos YouTube et me filme en off. Il a décidé de vous raconter tout ce que j’ai vécu dans une série documentaire », raconte-t-il en légende.

Orelsan : « C'est le James Cameron de Youtube »

De ses débuts tout seul dans sa chambre jusqu'à aujourd'hui, le jeune homme de 27 ans originaire de Vitry-sur-Seine, raconte sa success story. « Je suis le gars le plus 'normal man' au monde mais j'ai la vie la plus extraordinaire que je pouvais avoir », confie-t-il dans la bande-annonce.

En quelques années, Squeezie a construit un véritable empire autour de lui. « C'est un phénomène », témoigne Mister V. « C'est le James Cameron de Youtube », ajoute Orelsan parmi d'autres célébrités présentes dans le documentaire comme Lena Situations, Hugo Decrypte ou encore McFly et Carlito.