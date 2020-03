Soprano et Tiken Jah Fakoly: retour sur leur engagement écologique avec le hit «Le monde est chaud»

Soprano et Tiken Jah Fakoly: des artistes écolos

Pour Tiken Jah Fakoly, il était primordial d’évoquer le dérèglement climatique et ses conséquences catastrophiques sur la planète. Il explique dans une interview pour Le Parisien: «L'urgence est là, commente le chanteur. Il y a de plus en plus d'exemples qui montrent que cela va mal, c'est maintenant que l'on doit s'y intéresser».

«Le monde est chaud» fait partie de l’opus du même nom de la star ivoirienne du reaggae. Dans une interview pour le Huffington Post, il raconte : «Mon album s’inscrit dans la continuité de la mission du reggae, c’est-à-dire éveiller les consciences, éduquer et prendre la parole pour les sans voix qui n’ont pas la possibilité de s’exprimer».

Cette prise de conscience écologique n’est pas nouvelle pour Soprano. Ce thème l’avait déjà inspiré pour son hit «Sur la lune», où le chanteur opposait le séisme à Haïti en 2010 et nos avancées modernes. Sur ce morceau on pouvait l’entendre chanter: «Oui on déconne avec l'écologie, faut réagir. Notre confort technologique a assassiné Haïti.»