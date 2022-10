Alors que la saison 8 de «The Voice Kids» vient de s’achever avec la victoire de Raynaud dans l'équipe de Patrick Fiori, TF1 annonce les nouveaux coachs de la prochaine édition. Les personnalités qui prendront place dans les célèbres fauteuils rouges sont Slimane et Nolwenn Leroy.

Ils remplaceront Julien Doré et Louane et accompagneront les légendaires coachs de l’émission : Kendji Girac et Patrick Fiori.

Ces deux chanteurs sont familiers du concept «The Voice». Nolwenn Leroy était apparue en coach caché dans la version adulte et Slimane a été déjà été juge, en Belgique, en 2018 et 2019.

«The Voice Kids» : quelle a été la réaction de Slimane et Nolwenn?

Ces nouvelles arrivées font plaisir à de nombreuses fans. Les artistes eux-mêmes, ne cachent pas leur impatience à quelques semaines du tournage. «Tellement heureux et fier... Hâte de partager cette aventure avec vous @nolwennleroyofficiel @patrickfiorioff @kendji», a écrit l’acolyte de Vitaa sur Instagram.

«Déjà la boule au ventre face à ce torrent d’émotion qui risque de me submerger. Si heureuse de découvrir tous ces jeunes talents, en compagnie de mes amis coachs @patrickfiorioff @slimane @kendji.», a réagi Nolwenn Leroy.

Rendez-vous à la rentrée 2023 pour découvrir ces nouveaux coachs face aux jeunes candidats de «The Voice Kids».