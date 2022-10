Gims s’apprête à donner son avis sur le plateau de The Voice Kids, sur TF1, ce samedi 8 octobre 2022. Le chanteur vient d’être annoncé comme «super coach» pour la grande finale de l’émission. L’interprète de «Sapés comme jamais» aura donc le droit de s’asseoir sur un cinquième siège et épaulera Louane, Patrick Fiori, Kendji Girac et Julien Doré dans leurs décisions.

«J’ai l’honneur d’être super coach ce samedi 8 octobre sur TF1.», déclare-t-il dans une vidéo partagée sur Instagram.

L’enjeu est de taille puisque ce samedi un jeune candidat sera sacré grand gagnant de «The Voice Kids 2022». Parmi les finalistes en lice : Arthur et Loghane dans l'équipe de Julien Doré, Sacha et Sanaa coachés par Louane, Sara et Romane qui font partie de l’équipe de Kendji Girac et Aivan et Raynaud aux côtés de Patrick Fiori.