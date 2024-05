Sia dévoile le puissant « Reasonable Woman », son 10e album

Parmi les autres featurings, on retrouve Kylie Minogue sur l’excellent « Dance Alone », mais également Paris Hilton ou le trio de rappeurs Tierra Whack, Jimmy Jolliff et Kaliii. Habituée à collaborer avec des artistes aux horizons divers et variés, Sia s’offre avec cette variété d’invités la possibilité d’explorer davantage de genres musicaux pour mieux s'en emparer.

Un retour en grande pompe pour Sia. Dans la continuité de son carton « Gimme Love », l’artiste explose les barrières de la pop et de l’électro pour délivrer une galette aussi puissante qu'aboutie qui devrait ravir les fans.