Shy’m ouvre son cœur et se confie sur sa vie sentimentale

Shy’m est-elle prête à devenir mère ? Depuis l’âge de 19 ans, la chanteuse française enchaîne les succès. Sa carrière est devenue une priorité dans sa vie de tous les jours. Et maintenant que l’artiste se lance dans de nouveaux projets, à 34 ans elle fait le point sur sa vie. Dans les colonnes de Télé Star, elle explique : «Quand on est sans cesse dans le travail, on n’évolue pas forcément au même rythme, ou dans le même sens que l’autre».

Shy’m poursuit: «Cette réalité me saute aux yeux quand je ne suis pas active. C’est sûr qu’à 34 ans, je ne suis pas du tout au même stade que mes copines». Certaines d’entre elles sont déjà devenues mères et ont fondé une famille. Une situation qui la fait réfléchir.