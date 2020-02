Shy’m fait une pause dans sa carrière

Entre deux mondes. Depuis quelque temps, Shy’m hésite en sa première passion pour la musique et pour d’autres projets bien différents. Bientôt la vedette d’une célèbre série française, la chanteuse veut pleinement se consacrer à sa carrière d’actrice naissante. À 34 ans, il est donc temps pour elle de se lancer dans le grand bain.

Dans une interview accordée à Télé 2 Semaines, elle s’est confiée sur ce nouveau challenge : «J’étais terrifiée mais cela s’est dénoué au fur et à mesure des mois de tournage. Moins j’avais peur, plus j’arrivais à me libérer de mon corps, de mon texte et à proposer des choses. Je me suis de plus en plus amusée, surtout que le personnage a gagné en relief et en texture».