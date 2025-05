Jérémy Frerot et Shy'm "grillés" par les fans : s'offrent-ils des vacances en tête à tête ?

Depuis plusieurs mois, Shy’m et Jérémy Frerot affichent une complicité grandissante, suscitant de nombreuses interrogations de la part de leurs fans. L’été dernier, les deux artistes ont partagé des clichés de leurs vacances respectives sur le bassin d’Arcachon, laissant entrevoir des similitudes troublantes. Bien qu’aucune photo ne les montre ensemble, des détails tels que des paysages identiques et la présence d’amis communs sur leurs publications ont alimenté les spéculations.

Alors, véritable amitié ou idylle amoureuse ? Les deux artistes continuent de faire perdurer le mystère ce 1er mai. Si l’un comme l’autre n’a toujours pas officialisé la nature de leur relation, leurs derniers post Instagram semblent l’avoir fait pour eux. À quelques jours d’intervalle, les deux chanteurs ont partagé un carrousel de photos semblables. On les y voit profiter d’un road trip à bord d’un van rouge, traverser des paysages grandioses et savourer des repas en pleine nature.

Des détails qui n’ont pas échappé aux internautes, persuadés qu’ils ont passé leurs vacances en tête à tête, et en toute discrétion."Le même van que Jérémy, on vous a grillés", commente une abonnée. "Jérémy et Shy’m, on a repéré les indices", renchérit une autre.