Selena Gomez : sa nouvelle coupe de cheveux fait fureur

Alors qu’elle poursuit la promotion de son dernier album baptisé «Rare», Selena Gomez continue de donner quelques nouvelles sur ses réseaux sociaux. Et comme à chaque publication, l’interprète de «Lose You To Love Me» crée le buzz.

Après avoir porté les cheveux mi-longs et raides, Selena Gomez a opté pour une tout autre coiffure. Mardi 11 février, elle a ainsi publié quelques selfies où elle apparaît les cheveux bouclés. S’agit-il d’un look pour un nouveau clip ?

En effet, la superstar américaine est récemment apparue sur le tournage d’une vidéo tournée à Los Angeles. Et effectivement, elle portait les mêmes boucles d’oreilles et une coupe de cheveux similaire. En tout cas, le moins que l’on puisse dire c’est que cette nouvelle coiffure fait fureur ! En deux jours, les photos ont accumulé pas moins de 6,6 millions de likes et des milliers de commentaires.