Selena Gomez partage ce qu’elle a appris avec Blackpink

Selena Gomez et Blackpink, une amitié naissante?

En pleine session de maquillage, la Youtubeuse demande à Selena Gomez si elle a pu transmettre ou donner des conseils pour ces nouvelles stars de la pop. Humblement, l’interprète de «Lose You To Love Me» répond que ce sont elles qui lui ont partagé le plus de choses. «Je pense que je pourrais apprendre beaucoup plus d’elles.» confit-elle dans un premier temps.

«Leur éthique de travail est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, et j'aimerais dire que je travaille dur […] Ce que j'ai trouvé en leur parlant et en les rencontrant, c'est qu'elles sont extrêmement disciplinées et elles sont si talentueuses qu'il n'y a rien qu'elles ne puissent faire. Elles étaient merveilleuses et elles me manquent», ajoute-t-elle. Sous cette vidéo, les fans se demandent si Selena Gomez et Blackpink pourraient une nouvelle fois travailler ensemble. En tout cas, leurs relations amicales semblent être au beau fixe.