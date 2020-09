Selena Gomez et Blackpink: déjà 200 millions de vues pour «Ice Cream» sur YouTube!

La collaboration de Selena Gomez et Blackpink était attendue avec impatience ! Les chanteuses ont dévoilé leur duo rafraichissant et sexy, «Ice Cream», le 28 août dernier. Dix jours plus tard, le clip des sud-coréennes et de l’américaine fait déjà partie des vidéos les plus vues sur YouTube.

Près de 200 millions d’internautes ont, en effet, regardé les images et chorégraphies colorées de «Ice Cream». Il s’agit d’un nouveau record pour Blackpink qui a été déjà atteint 200 millions de clics pour neuf de ses vidéos.

Parmi tous ses grand succès on retrouve : «BOOMBAYAH», «As If It’s Your Last», «Playing with Fire», «Whistle», «DDU-DU DDU-DU», «Kill This Love», «STAY» et «How You Like That».

Selena Gomez et Blackpink s’adorent !

La collaboration inattendue de Selena Gomez et Blackpink a ravi la chanteuse américaine. Elle a montré toute son admiration pour Jisoo, Jennie, Rosé, et Lisa lors d’une discussion sur la chaine Nikkie Tutorials. «J’ai beaucoup appris d’elles. Leur éthique au travail est quelque chose que je n’avais jamais vu avant alors que j’aime dire que je travaille dur (…) Elles sont tellement talentueuses. Elles sont incroyables et elles me manquent.»

Lors d’une interview avec Zane Lowe, le groupe sud-coréen n’a pas manqué également de faire des compliments à Selena. «Nous la connaissons depuis un long moment. Et nous avons eu la chance, quand la chanson est sortie, de penser à Selena pour chanter dessus, parce que nous savions qu’elle pourrait bien s’intégrer tout de suite. Et oui, ça s’est fait très naturellement.», a détaillé Jennie.