Selena Gomez et ses adieux à Justin Bieber: le difficile enregistrement de «Lose You To Love Me»

Selena Gomez n’a jamais caché s’être inspirée de ses expériences personnelles pour l’enregistrement de son dernier album «Rare», sorti en 2019. Son grand succès «Lose You To Love Me» serait d’ailleurs un hit en référence à sa relation passée avec Justin Bieber. La chanteuse en a dit un peu plus sur cette chanson émouvante dans le podcast Song Exploder, aux côtés de ses amis Julia Michaels et Justin Tranter.

«Cette chanson à elle seule représente ce que les gens qui ont eu le cœur brisé ont pu ressentir. L’une des parties les plus difficiles à chanter pour moi a été le pont. C’est à la fin de la chanson, et c’est la partie qui dit ‘’Tu sais, je pense que c’est un adieu à jamais pour nous.’’ Et ça m’a tuée.», révèle-t-elle avec beaucoup de sincérité.

Selena Gomez pourrait donc avoir eu énormément de mal à dire au revoir à sa relation passée avec Justin Bieber.

Selena Gomez toujours «très honnête» dans ses chansons

Julia Michaels, célèbre autrice compositrice, s’est aussi confiée sur la composition et l’enregistrement de «Lose You To Love Me» : «Elle s’est mise à pleurer. Elle a dit : ‘’C’est si beau. C’est exactement ce que je voulais.’’»

Justin Tranter a, quant à lui, salué l’honnêteté de la jeune star «L’un de ses superpouvoirs est son honnêteté, et elle est prête à vous donner sa vie dans les paroles, ensuite dès qu’elle se met au micro, elle fait la même chose. Elle vous raconte l’histoire, qu’elle vous dévoile à travers sa vérité, et c’est ce qui fait du grand art.»