Selena Gomez: ses mystérieux messages pour promouvoir «Rare»

Selena Gomez semble vouloir tenir en haleine ses fans, jusqu’à la sortie officielle de son troisième album solo «Rare», prévu le vendredi 10 janvier prochain. Depuis l’annonce de la sortie de son disque et de deux chansons «Lose You To Love Me» et «Look At Her Now», dévoilé respectivement le 23 et 24 octobre 2019, la star révèle des informations au compte-goutte.

Le 13 décembre dernier, elle dévoilait officiellement le nom de son nouvel opus, «Rare», et la tracklist complète de l’album. Les fans découvraient alors que l’interprète de «Back To You» avait collaboré avec Kid Cudi pour «A Sweeter Place» et avec 6lack pour «Crowded Room».

Tracklist de l’album «Rare»

Rare Dance Again Look At Her Now Lose You To Love Me Ring Vulnerable People You Know Let Me Get Me Crowded Room (feat. 6lack) Kinda Crazy Fun Cut You Off A Sweeter Place (feat. Kid Cudi)

Selena Gomez publie d’étranges messages sur les réseaux sociaux

À quelques jours de la sortie de son tant attendu nouvel opus, la star a décidé de tenir en haleine ses fans. Depuis samedi 4 janvier, l’ancienne petite-amie de Justin Bieber effectue un décompte où elle publie sur Instagram et Twitter une photo du shooting réalisé pour son album, accompagnée d’une légende mystérieuse, sûrement des paroles de ses chansons.

Sur la première photo postée samedi 4 janvier la star a écrit: «Si la seule autre option est de lâcher prise, je resterais vulnérable.#6DaysToRare»