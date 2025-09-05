La suite des "Sorciers de Waverly Place" : une saison 2 avec Selena Gomez

Disney Channel a dévoilé ce jeudi 4 septembre les toutes premières images de la saison 2 du prequel de la célèbre série "Les Sorciers de Waverly Place". Et bonne surprise pour tous les fans, Selena Gomez fera bel et bien son retour dans ce nouvel opus. Intitulée "Les Sorciers au-delà de Waverly Place", cette suite lancée en septembre 2024 produite par Selena Gomez et David Henrie, a rencontré un petit succès, séduisant le public et la critique grâce à son intrigue et son ambiance assez fidèle à l’original.

Côté casting, l’équipe reste au complet. Les fans retrouveront David Henrie interprète de l’emblématique Justin Russo, Janice LeAnn Brown qui joue Billie, Alkaio Thiele incarne toujours Roman Russo, Max Matenko dans la peau de Milo Russo, Mimi Gianopulos reprend son rôle de Giada Russo et Taylor Cora celui de Winter. Comme dans la première saison, la superstar, Selena Gomez reprend son rôle culte d’Alex Russo, présente dans plusieurs épisodes clés.