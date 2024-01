Les Enfoirés 2024 : M. Pokora, Vianney, Zazie... sur le nouvel hymne «Jusqu’au dernier»

Déjà 35 ans que les Enfoirés se mobilisent et chantent en soutien aux Resto du Cœur, pour lutter contre la pauvreté. Pour cet anniversaire, l’hymne 2024, intitulé «Jusqu’au dernier» et dévoilé aujourd’hui, rend hommage à toutes les personnalités qui ont œuvré sur scène depuis l’année 1989. Dans le clip du morceau on découvre alors des images de Johnny Hallyday, Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Eddy Mitchell et bien d’autres.

Cette année encore, de nombreuses stars se réunissent pour chanter. Sur le titre «Jusqu’au dernier», on retrouve, entre autre, les voix de Vianney, Zazie, Lara Fabian, Claudio Capéo, ou encore Patrick Bruel. A noter que le début de la chanson est interprété par Matt Pokora qui fait son grand retour dans la troupe des Enfoirés après sept années d’absence.