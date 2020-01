Sam Smith: tout sur son hit «Fire On Fire»

Sam Smith : «Fire on Fire», un hymne au courage et à l’amour

«Fire on Fire» est une ballade romantique enregistrée avec l’orchestre de la BBC dans les studios d’Abbey Road, en septembre 2018. La chanson a été co-écrite par Sam Smith et le producteur Steve Mac. Les paroles de cette musique originale relatent la peur, l’espoir et l’amitié. Sam Smith chantent les montagnes russes d’émotions vécues par la bande de lapins en commençant par: «Ma mère m’a dit que j’étais trop romantique. Elle a dit ‘tu danses dans les films’. J’ai failli la croire. Puis je t’ai vu et j’ai su. Peut-être est-ce parce que je suis devenu un peu plus vieux. Peut-être à cause de tout ce que j’ai traversé. J’aimerais penser que c’est comme ça que tu te reposes sur mon épaule. Et comment je me vois avec toi.»

Lors du refrain, les chœurs prennent leur envol sur les notes de piano soutenues par les violons. On entend alors ces paroles traduites en français : «Le feu contre le feu, nous sommes normalement des chasseurs. Avec cet énorme désir , ensemble nous sommes vainqueurs. Ils disent que nous sommes incontrôlables, certains disent qu'on est des pécheurs. Mais ne les laisse pas détruire nos rythmes merveilleux. Parce que quand tu t’ouvres à moi et que tu me dis que tu m'aimes. Et que tu me regardes dans les yeux. Tu es la perfection, ma seule direction.»

Paroles de «Fire on Fire» :

My mother said I'm too romantic

She said, "You're dancing in the movies"

I almost started to believe her

Then I saw you and I knew

Maybe it's 'cause I got a little bit older

Maybe it's all that I've been through

I'd like to think it's how you lean on my shoulder

And how I see myself with you

I don't say a word

But still, you take my breath and steal the things I know

There you go, saving me from out of the cold

Fire on fire would normally kill us

With this much desire, together, we're winners

They say that we're out of control and some say we're sinners

But don't let them ruin our beautiful rhythms

'Cause when you unfold me and tell me you love me

And look in my eyes

You are perfection, my only direction

It's fire on fire, mm

It's fire on fire

When we fight, we fight like lions

But then we love and feel the truth

We lose our minds in a city of roses

We won't abide by any rules

I don't say a word

But still, you take my breath and steal the things I know

There you go, saving me from out of the cold

