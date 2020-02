Sam Smith pense aux cœurs solitaires avec son hit «To Die For»

Écoutez «To Die For» sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY.

Si vous êtes célibataire en ce 14 février, rassurez-vous, Sam Smith a pensé à vous! Il vient de sortir un une ballade mélancolique, «To Die For», dans laquelle il chante son envie de trouver l’amour avec ces paroles: «I just want somebody to die for», soit en français: «Je veux juste une personne pour laquelle je pourrais mourir».

«To Die For» est le premier single que Sam Smith sort en 2020. Il fait suite aux titres dévoilés en 2019, «I Feel Love», «How Do You Sleep?», et «Dancing with a Stranger» avec Normani.

Le hit fera partie de la tracklist du nouvel album de Sam Smith. Le chanteur vient d’annoncer que le troisième opus de sa carrière sera disponible le 1er mai prochain. Le disque portera le même nom que son récent single, «To Die For».